南韓強勁PMI和出口數據，以及中國製造業PMI優異數據，抵銷了歐美疫情以及美總統大選的不安情緒。

周一南韓KOSPI指數收漲96.86點或+1.17%，為8368.24點。指數錄得近兩個月最大漲幅。外資買超490億韓元，機構投資人買超490億韓元，散戶則賣超1.08億韓元。

南韓10月PMI數據顯示，工廠活動出現近兩年來最快增速。另外南韓政府周日數據顯示，汽車和晶片需求強勁，十月的平均單日出口金額增加5.6%，為近九個月以來首次成長。

財新/Markit周一公布中國製造業PMI數據，新訂單指增加。

南韓央行行長指出，值美國大選開票以及歐洲新冠肺炎嚴重惡化之際，央行將密切關注南韓金融市場表現，承諾必要時採取行動穩定金融市場。

南韓Kiwoom證券分析師亦表示，美國大選前，金融市場波動將會加大，即使在選舉過後，視選舉結果而定，擴大的波動很可能持續。

三星生物製藥漲2.45%，收報69.8萬韓元；賽特瑞恩(Celltrion)上漲1.45%，該公司簽署供應美國1.85億美元的新冠檢測劑。

三星電子漲1.41%，晶片商SK海力士漲0.38%。

韓元上漲，報1133.6韓元兌一美元。

(時報資訊)