大同（2371）股臨會後今舉行第1次董事會，董事一致通過由林文淵出任董事長。林文淵表示，今天開始，大家團結一致，把大同治理得比過去更好，擦亮此塊102年的招牌。也獲得前董事長林郭同意共同協助，同心協力。為感謝林郭文艷前董事長40年的奉獻，推舉其為榮譽董事長。至於總經理人事案，會在下一次董事會確任。

大同10月21日舉行臨時股東會，由王光祥主導的市場派順利拿下5席董事、2席獨立董事，其中市場派董事包括三圓機構董事長王光祥、東森電視董事長林文淵、普渡大學電機博士郭添輝、文心建設總經理葉曉甄、欣同投資負責人林宏信。

市場派2名獨立董事則分別是前大同財務長、現任遠見律師事務所合夥律師李勝琛、永豐金租賃董事龔鍾嶸。今天的臨時董事會由獨董王金來召開。大同今（2）日舉行董事會，除了推舉董事長外，大同下午發重訊公告，法務長趙安協議資遣，今天正式生效。對於趙安的人事異動，林文淵表示：這不是我做的決定，有些驚訝！也無可奉告。

(時報資訊)