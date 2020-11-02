現代汽車10月汽車銷售額，較去年同期相比，年減率為4.2%。

這家韓國最大汽車製造商，受到新冠疫情影響，10月才賣出38.6萬輛汽車，比去年賣出40.2萬輛要少。

所幸Palisade，Santa Fe與Tucson 休旅車款賣得還不錯，韓國國內業績小增1.2%，近6.6萬輛，一年前則賣出近6.5萬輛。至於海外區域，10月銷售額減少5.2%，為32萬餘輛。

今年到10月底，與去年同期363萬餘輛相比，近300萬輛銷售額更是大減18%。

(時報資訊)