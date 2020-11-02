《國際產業》海外買氣退 現代汽車10月銷售額減4.2％ 16:482020/11/02 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現代汽車10月汽車銷售額，較去年同期相比，年減率為4.2%。 這家韓國最大汽車製造商，受到新冠疫情影響，10月才賣出38.6萬輛汽車，比去年賣出40.2萬輛要少。 所幸Palisade，Santa Fe與Tucson 休旅車款賣得還不錯，韓國國內業績小增1.2%，近6.6萬輛，一年前則賣出近6.5萬輛。至於海外區域，10月銷售額減少5.2%，為32萬餘輛。 今年到10月底，與去年同期363萬餘輛相比，近300萬輛銷售額更是大減18%。 (時報資訊) #銷售額 #萬輛 #賣出 #現代汽車 #韓國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》起亞汽車10月銷量增6％ 今年來減7％ 16:312020/11/02 財經 《傳產》買方不追價 六都10月交易量月減10.6％ 16:482020/11/02 財經 買方不追價 六都10月買賣移轉月減11% 16:212020/11/02 財經 《產業》ITF旅展飯店買氣續旺 3業者單日業績續破千萬 08:182020/11/02 財經 《國際產業》馬達龍頭日本電產 全球布局瞄準歐洲 11:082020/11/02 財經 業績旺！小鵬汽車10月總交付量年增229％ 16:392020/11/02 財經 疫吐悶氣 台彩逆轉勝 04:102020/11/02 生活新聞 強化新車戰力 台灣本田限量引進「HR-V無限MUGEN全車套件」 11:002020/11/02 財經 《日股》企業財報提振 日經反彈收復失土 16:142020/11/02 財經 《生醫股》國光生10月營收續飆新高 前10月超車去年全年 12:162020/11/02 財經 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 川普拚連任不只為美國 竟有260億鉅債未來4年到期 - 財經 華為最艱難時刻 任正非曝要找這種「兵力」才能打贏 - 要聞 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 生技股王爭霸 本周掀牌 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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