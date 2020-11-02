港股震盪走高 恒指收盤漲1.46％ 16:492020/11/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股震盪走高，恒指2日收盤漲352點或1.46％，報24,460點；國企指數收報9,936點，漲176點或1.8％。 個股方面，騰訊當日收盤漲1.8％，報601.5港元。 吉利收盤報18.08港元，大漲13.6％，市場傳出傳吉利旗下極星（Polestar）正尋求8至9億美元融資。另外，瑞銀上調吉利目標價至20元，因其看好吉利正快速轉型至電動及自動駕駛企業。 (工商 ) #吉利 #震盪走高 #收盤 #日收盤 #恒指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股震盪走高 深成指收盤漲1.39％ 15:202020/11/02 財經 《港股》汽車銀行股發力 恆指大漲1.46％ 17:052020/11/02 財經 陸股開高震盪 深成指午盤漲1％ 11:512020/11/02 財經 A股三大指數開高 深成指微漲0.25％ 10:202020/11/02 財經 《基金》國泰永續高股息ETF 17日除息 15:572020/11/02 財經 創造38.5％高毛利奇蹟 莊明輝的打深一口井策略 04:102020/11/02 財經要聞 恒指開高167點 阿里開高1.8％ 10:452020/11/02 財經 《商情》避險需求增 拉抬紐約期金走高 10:002020/11/02 財經 《商情》豆油走弱 拖累馬來西亞棕櫚油跌 10:002020/11/02 財經 高收債納ESG策略 表現更出色 04:102020/11/02 投資理財 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 華為最艱難時刻 任正非曝要找這種「兵力」才能打贏 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 生技股王爭霸 本周掀牌 - 財經要聞 - 工商時報 美大選倒數！亞股收高氣勢接棒 道瓊期指漲近500點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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