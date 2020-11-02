港股震盪走高，恒指2日收盤漲352點或1.46％，報24,460點；國企指數收報9,936點，漲176點或1.8％。

個股方面，騰訊當日收盤漲1.8％，報601.5港元。

吉利收盤報18.08港元，大漲13.6％，市場傳出傳吉利旗下極星（Polestar）正尋求8至9億美元融資。另外，瑞銀上調吉利目標價至20元，因其看好吉利正快速轉型至電動及自動駕駛企業。

(工商 )