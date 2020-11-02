美國總統川普1日在佛州邁阿密的競選造勢活動上向支持者說，白宮防疫專家佛奇對於新冠肺炎有很多誤解，當台下支持者高喊「開除佛奇」時，川普隨即表示：「別跟任何人說，但讓我等到大選過後再說。」暗示他若勝選，可能在選後開除佛奇。

川普在邁阿密奧帕洛卡（Opa-Locka）的造勢活動中，對激增的新冠病例新聞表示沮喪，激起群眾高喊「開除佛奇」。川普回應，感謝這項建議，會在大選後考慮。川普接著說，佛奇是一個好人，「但他犯了很多錯」。

佛奇近日接受《華盛頓郵報》訪問，批川普政府應對新冠肺炎不當，佛奇指出，若不即刻改變防疫方針，將面臨相當嚴峻的冬天。但川普沒有理會防疫建議，他和川普已有1個多月沒有對話。但白宮則怒批，佛奇在大選最後倒數時玩政治遊戲。

佛奇是美國最受歡迎的白宮防疫專家之一，他目前是「國家過敏與傳染病研究院」（NIAID）院長，但因為防疫與川普不同調，和川普裂痕持續擴大。

(中時 )