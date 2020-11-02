澎湖東北季風起，正是玩風帆、風浪板最佳好時機，第三屆澎湖風箏浪板邀請賽將於13日起一連3天在白坑沙灘揚帆起飛，全國60多名好手跨海飆風。

四面環海澎湖島，秋冬東北季風季節海上平均風力5至6級、陣風8級的海象，擁有絕佳的風場海域，恰是風帆船及風浪板極限運動的天堂，這兒譽為全世界五星級的比賽場地之一。

澎湖》2020年11月2日 澎湖 ▲澎湖冬季風帆系列賽開鑼，第三屆澎湖風箏浪板邀請賽率先打頭陣。（澎湖縣帆船協會提供／陳可文澎湖傳真）

今年澎湖冬季風帆系列賽正摩拳擦掌即將展開，第三屆澎湖風箏浪板邀請賽打頭陣，13日至15日率先在湖西鄉白坑沙灘登場，千爭鬥艷的海上飛帆精彩可期。

礙於全球疫情衝擊，這次澎湖風箏浪板邀請賽不如往年熱絡，國外選手無奈不克前來，目前國內60多名好手報名參賽，大夥盡情享受這觀摩交流的競技舞台，暢快玩樂比廝殺奪冠更過癮。

2022年杭州亞洲運動會培訓的風帆國手澎湖籍張浩、2021三亞亞洲沙灘運動會風箏浪板國家代表隊澎湖籍侯佳玲等多名亞奧運國家代表隊選手屆時也將共襄盛舉。

澎湖縣帆船協會表示，緊接著20日至22日澎湖冬季風浪板公開賽將在觀音亭海域接續演出；此外，目前也正積極申請2021年IQFoil型水翼風浪板亞洲錦標賽等國際賽事移師澎湖璀璨登場。

(中時 )