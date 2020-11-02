大同公司經營權易主，大同發布重訊指出，由東森電視、台苯董事長林文淵確定接替林郭文艷，擔任大同董事長。

大同12日召開臨時董事會，推舉林文淵作為新任董事長，大同公司資料，林文淵同時也是東森電視事業股份有限公司董事長、台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長、大魯閣實業股份有限公司獨立董事、高雄銀行股份有限公司獨立董事。

另外，大同也公告資遣法務長謝安，繼任人選沒有公布。

(旺報 )