大同公司公告 林文淵接任大同董事長 16:512020/11/02 旺報 許昌平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同公司經營權易主，大同發布重訊指出，由東森電視、台苯董事長林文淵確定接替林郭文艷，擔任大同董事長。 大同12日召開臨時董事會，推舉林文淵作為新任董事長，大同公司資料，林文淵同時也是東森電視事業股份有限公司董事長、台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長、大魯閣實業股份有限公司獨立董事、高雄銀行股份有限公司獨立董事。 另外，大同也公告資遣法務長謝安，繼任人選沒有公布。 (旺報 ) #大同 #公司 #董事長 #股份 #林文淵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大同2日下午董事會 推舉林文淵出任董事長 11:102020/11/02 財經 中天、益安 母以子貴 04:102020/11/02 財經要聞 正文第三季本業、業外都亮眼 股價早早亮燈 11:292020/11/02 財經 十銓董事長夏澹寧獲「優良商人」獎 09:202020/11/02 財經 《電機股》林文淵出任大同董事長 林郭文艷為榮譽董事長 16:482020/11/02 財經 前5大上市豬企 日賺1.55億人民幣 04:102020/11/02 全球財經 喜美超市董座捐車完成母親遺願 車牌號有洋蔥 12:392020/11/02 寶島 大同董座今出爐 林文淵可望全票當選 04:102020/11/02 財經要聞 國旅商機挹注 劍湖山營運轉晴 04:102020/11/02 證券．權證 《電機股》臨董會今召開 大同董座呼之欲出 10:512020/11/02 財經 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 川普拚連任不只為美國 竟有260億鉅債未來4年到期 - 財經 華為最艱難時刻 任正非曝要找這種「兵力」才能打贏 - 要聞 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 生技股王爭霸 本周掀牌 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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