大陸第十九屆五中全會上周閉幕，會議審議通過中共中央關於「十四五」規劃（2012-2025年）及2035年遠期目標的建議，其中大陸對「新基建」投資是影響台商未來布局的方向。許多省份如北京、上海、深圳均已提出2020至2022年新基建行動方案，提出資金借貸專項優惠、人才引進等產業發展專項財政獎勵，更擴大開放所屬的重點經濟示範區優惠適用標準。

資誠會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良表示，相關產業領域的台商可評估利用新基建行動方案專項政策，及大陸中央或地方已提出的稅務優惠政策。

以上海臨港新片區為例，近期發布的《關於中國（上海）自貿試驗區臨港新片區重點産業企業所得稅政策的通知》，針對積體電路、人工智能、生物醫藥、民用航空等鼓勵類產業提供企業所得稅減免為15％的稅務優惠政策，相較高新技術企業適用條件較為寬鬆，符合該產業的台商可評估該優惠政策，將上海臨港新片區列入選址設點選項之一。

但段士良也提醒，過去有台商為取得更多的優惠獎勵，常會以提供較高優惠獎勵地區的集團企業做為與員工簽訂勞動合約的主體，再利用第三方勞務派遣機構在員工實際工作所在地參加社會保險（俗稱掛靠代繳社保），隨著各地陸續禁止此社保代繳方式，提醒台商在評估各地投資優惠政策時，應先確認自身實際投入能量，以免高估當地投資優惠。

(旺報 )