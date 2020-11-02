農田水利署宜蘭管理處去年將員山鄉大湖風景區交給宜蘭縣政府投入規畫與建設，今天（2日）縣府表示，「大湖風景特地區周邊景觀改善第1期工程」將開工，預計明年9月完工，可望成為宜蘭觀光新亮點。

縣府工商旅遊處表示，宜蘭縣有大湖、梅花湖、龍潭湖、五峰旗、冬山河、武荖坑等6處風景區，大湖在1983年畫為縣定風景區，是最早成為風景區，卻是最晚投入建設，因為湖域屬於農田水利署宜蘭管理處（前身為宜蘭農田水利會）管理，經訴訟方式收回委外經營時的產權。

經縣府與宜蘭管理處、員山鄉公所協商，著手規畫重新開發大湖，去年12月縣府向觀光局提案，爭取到2500萬元經費，其中縣款為900萬元，以分年分期建設方式，為大湖觀光效益加值。

工商旅遊處表示，大湖風景區條件不輸給其他風景區，不只有類似梅花湖、龍潭湖吸引人的條件，員山還是水源頭、歌仔戲的故鄉，讓大湖風景區兼具文化、生態、農業等特色。

(中時 )