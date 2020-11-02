2008年台灣發生駭人聽聞的同志情殺分屍案件，主嫌黃家慶因為刑案纏身，想找替死鬼冒用身分，與當時的同志情人林靈里密謀殺害同為同志的黃士翰，他們假借要做人體藥物試驗，將足以致死的肌肉鬆弛劑注射至黃士翰體內致死，之後用電鋸、菜刀將屍體支解成十五塊淋滾燙熱水，使血水凝固，在丟棄荒野，檢方迄今仍無法拼湊完整身軀。

殺害同志男友的黃家慶昨天以身體虛弱為由，坐在輪椅上接受偵訊。（林欣儀攝）

當年24歲、高職肄業的黃家慶，民國95年底在交友網站上認識當時就讀中國醫藥大學六年級的林靈里(27歲)，他自稱是台北醫藥大學學生，兩人互認同志關係進而交往，並同居在林靈里位於忠誠街租屋處。

黃家慶因曾犯加重竊盜、妨害自由罪被判緩刑，後又犯竊盜、誣告 等罪嫌被起訴，面臨緩刑被撤銷、將入獄的壓力，加上自己的性向問題，因此動念冒用他人的身分，「逃離到沒有聲音的地方」，避免被查緝；他曾找上台北一名男子被識破，第二個找上的就是在彰化某家具連鎖店工作的黃士翰。

涉嫌殺害同志男友的黃家慶，拿著死者提款卡盜領存款，被監視器拍下。（林欣儀翻攝）

黃士翰求學時，曾參加過「超級星光大道」星光二班的校園初選，演唱「往事就是我的安慰」一鳴驚人，也有一名在一起多年的同志情人盧姓軍官為伴，卻禁不起黃家慶在交友網站的誘惑，而與他交往，掉入殺人陷阱。

黃家慶謊稱是醫學院學生，要進行人體藥物試驗，聽從林靈里指示，將足以致死的肌肉鬆弛劑、呼吸壓抑劑，混合摻雜注射至黃士翰體內，見黃呈現死亡狀態後，還打電話給林靈里確認是否必死無疑。

事後，黃家慶又另行租屋，將黃士翰屍體以黑色大型行李箱，搬到租屋處。黃家慶、林靈里為毀屍滅跡，先用電鋸、菜刀將屍體支解成十五塊，再淋滾燙熱水，使血水凝固，由黃外出丟屍塊、林負責看管屍塊，以致迄今仍無法拼湊完整身軀。

死者黃士翰長相斯文，與同志男友相約自殺，不料卻步上黃泉路，還慘遭分屍。（林欣儀翻攝）

黃家慶也開始進行冒用黃士翰身分計畫，盜刷其信用卡、盜領款，又持黃士翰身分證、自己的照片，申請換發新身分證，戶政人員發覺有異，還聲稱曾整形，才造成前後照片不同，但遭戶政人員拒絕辦理，變身計畫未成功。

檢方認為，黃家慶、林靈里長期精密策畫殺人案，殺人後分屍、棄屍手段凶殘，視人命為無物，依殺人罪嫌起訴，求處最重刑度。最高法院認為，黃犯後毫無悔意，還偽裝精神病企圖換減刑，依殺人罪判他無期徒刑確定，林靈里則依損壞、遺棄屍體罪判刑一年四月確定。

(中時新聞網)