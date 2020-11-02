許多人戲稱結婚是愛情的墳場，步入婚姻後生活也隨之改變，除了兩人世界要經營，婆媳問題更成為許多人難解的謎題。一位媳婦就在網上哭訴，婆家總口口聲聲將「尊重」、「禮貌」視為公約，但卻常擅自拆開她的信件，言行不一致讓她超崩潰。發文後也吸引不少網友激推治公婆的妙招。

一位人妻在臉書社團《爆怨2公社》中發文表示，以「單純小小抱怨一些長輩」為題，她表示相當感激婆家替她收信，但婆家卻會擅自為她「拆信」，讓她感覺到隱私被侵犯。

人妻還說到，早在過去時婆婆就曾進她的房間內動東西，她不爽地告知卻換來婆婆的冷眼冷語，婆婆甚至見笑轉生氣，用一種惡人先告狀的口氣讓她感到相當無奈。人妻憤慨的說「我的東西並不是你們用親情綁架就可以動」，也劃清界線認為對方只是婆家不是家人。

文發出後，引來網友熱烈討論，「不爽不要和婆家住，老公如果護航，就不要了，真心這樣說」、「我爸媽連我都信都不會拆」、「我的帳單我自己都不敢拆，動我東西要付一半責任」；也有網友出妙招對付愛拆信的婆婆，「寄一封信給自己，裡面寫『拆三小』」、「我家有個規矩，拆的那個人要去繳費」。

(中時新聞網)