民視《綜藝新時代》、《台灣那麼旺》、《幸福保衛戰》以及《綜藝大集合》收視開紅盤。《大集合》因疫情進棚錄影，4月26日平均收視4.91、5月26日平均收視4.61，以及10月11日平均收視4.41，胡瓜與阿翔揮灑汗水玩出高收視。

《新時代》10月30日晚上10點15分平均收視則是1.86，觸及人數1372,000，25-49歲平均收視1.43，高收視讓電視台及工作團隊相當開心，主持人浩角翔起更笑說：「最感謝觀眾支持，投入職人體驗，了解他們的大故事，讓觀眾感動，也讓在各行業打拼的職人們感到值得，還可以促進世界和平。」

王仁甫（左）、孫協志主持《幸福保衛戰》，收視表現不俗。（民視提供）

而10月31日晚上8點《台灣那麼旺》平均收視3.4，觸及人數1419,000，最高收視達到4.2，落在小朋友開始比賽，好收視讓主持人胡瓜、白家綺感謝觀眾一路相挺，並感恩所有參賽者與辛苦帶孩子來參賽的家長們努力付出。

至於剛加入民視大家庭的主持人孫協志與王仁甫，周六晚上10點《幸福保衛戰》平均收視1.32，觸及人數825000，創下開播以來新高，兩主持人笑稱自己是民視新人，「我們用18歲少男的心來做節目」。

(中時 )