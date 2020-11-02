在《豬哥亮俱樂部》系列錄影帶擔任第一代主持人的藝人蔡頭，是紅極一時的秀場天王，而他不但主持超有魅力，在15年前民風尚屬保守時開創「紅頂藝人」反串秀，展現高超編排與舞蹈實力，成為台灣演藝圈的時代人物之一，而他最近上節目，竟吐露當紅時遭算計，被當眾洗臉「要我當你師父，你還不夠格」，對方竟是圈內超大咖主持人。

蔡頭作客《命運好好玩》，回顧自己在演藝圈發展數十年，當年他出道接演第一部連續劇就爆紅，紅到要全台巡迴，也因為名義，被一名主持人邀約共同主持，對方小他2、3歲，第一次合作的舞台，就在知名的高雄藍寶石歌廳。

只是明明是受邀，但上台卻完全不受尊重，該名主持人一直插話，甚至不給蔡頭說話的機會，還反過來要教育他，上台該講些什麼話，當眾洗臉他，誇張程度讓其他資深主持人都看不下去，出言維護了蔡頭，對方卻嗆聲：「他那麼聰明，不然他怎麼會紅」。

而兩人正式登台演出，蔡頭試圖轉換情勢，介紹對方是他的師父，沒想到對方竟當著所有觀眾回他：「還沒有師父，因為你還不夠格」，讓蔡頭大傻眼，之後也是不斷找麻煩，讓他忍無可忍轉頭離開，接下來1年，蔡頭不斷精進自己，甚至不收酬勞只為跟前輩學習主持，再回到藍寶石歌廳的第一檔秀，蔡頭贏得滿場掌聲，邀約塞爆他檔期。

而又過了1、2年，蔡頭收到某檔歌廳秀的邀約，到現場卻看到海報上印了自己跟那名仇家主持人，他想起當年的種種，不顧業主慰留，直接轉頭走人，接下來無論誰來求，即使對方已成了圈內大咖主持人，蔡頭都不肯點頭，誓言一輩子不再跟對方同台，至今甚至連面都沒見過。

(中時新聞網)