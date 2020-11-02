前高雄市長韓國瑜卸任市長後，許多任內政績也逐漸出現成效。前高雄副市長葉匡時今天表示，韓市府團隊高雄前交通局長鄭永祥，任內排除萬難完成與YouBike簽約，堅持汰換掉前朝「不堪用」的CityBike，從7月1日至今至10月下旬，騎乘人數累積超過240萬人。

據資料顯示，高雄YouBike2.0系統今年3月起，開始在高雄全區提供逾5600輛單車，至今年8月底騎乘租賃次數突破100萬。至今年10月31日止，共設有696個租賃站點（不含尚未啟用之站點），租賃站點遍及左營、三民、前鎮、苓雅等區，設站數暫居「全國之首」。

韓國瑜離開高雄後「公共腳踏車YouBike 2.0」見效 他大讚：數百萬人用過。目前全高雄市共有696個租賃站點（不含尚未啟用之站點），租賃站點遍及左營、三民、前鎮、苓雅等區，設站數暫居「全國之首」。（圖/本報資料照，洪浩軒攝）

此外，高雄是全國第一個全面使用YouBike 2.0的縣市，有別於以往的YouBike 1.0設站工程浩大，必需挖路後並等待台電配電，耗時又耗力，新一代的YouBike無須配電，業者直接將租借的電腦系統安裝在腳踏車身，可以省去許多設站的繁雜工程及花費。

葉匡時2日下午在臉書貼文表示，「非常高興看到高雄YouBike 2.0這樣的成績。今年總統大選後，當時交通局長鄭永祥知道可能在高雄來日無多，但仍積極率領交通局同仁排除萬難，完成與You bike的簽約，更替原來很花堪用的Citybike，留下重要的政績」。

高雄YouBike2.0系統，騎乘人數成長圖表。(圖/翻攝自 葉匡時臉書，高雄市府交通局)

他並附上一張圖表，內容為今年7月1日啟用至今YouBike使用人數圖，短短3個月使用人數至少已達到240萬人次。

(中時新聞網)