強烈東北風擋不住 小貨車瞬間自撞電線桿 17:092020/11/02 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 通霄鎮台1線124．5K處，2日下午發生因東北季風強勁造成小貨車失控自撞電線桿意外。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 強烈東北風擋不住 小貨車瞬間自撞電線桿 訂閱影音： 中時新聞網 強勢東北季風到臨，卻釀成車禍！通霄鎮白東里台1線124.5K處，2日下午2時零8分發生一名黃姓男子駕駛小貨車，疑因海邊東北季風強勁，造成車輛失控撞到路旁電線桿，小貨車車頭當場全毀，黃某一度受困駕駛座上，經消防分隊人員趕往以破壞剪破壞方向盤後，將黃某救出送往通霄光田醫院救治，幸只有手、腳受傷，並無生命危險。 通霄鎮台1線124．5K處，2日下午發生因東北季風強勁造成小貨車失控自撞電線桿，車頭全毀。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） (中時 ) #小貨車 #季風 #通霄 #電線桿 #事故 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小貨車連環撞車頭全毀 駕駛小腿變形受困 14:052020/11/02 社會 小米雙11購物節開跑 6款新品領軍送上近百項下殺優惠 12:592020/11/02 科技 考完試還是好緊張 女子開車暴衝釀禍 15:042020/11/02 社會 苗栗縣四條道路區間測速設備 啟用遙遙無期 15:152020/11/02 生活 駕車昏睡路上 巡邏員警機警查獲價值上百萬毒品及槍枝 16:062020/11/02 社會 陳以信建議F-5E換彈射椅 國際確有前例 17:562020/11/01 軍事 公廁裡一瓶可樂竟是毒藥！他喝下「狂吐綠汁」嚴重化學燒傷 23:302020/11/01 社會 讓股東擁有小確幸 開生醫業先例 豪展創季配息 原則以1元以上為基準 04:102020/11/02 財經要聞 我們不支持川普連任的理由 14:032020/11/02 國際 三鶯大橋施工改道計畫 籲強化交維安全第一 04:102020/11/01 《旺來報》 社會熱門新聞 殺害馬籍女大生凶嫌前科曝 葉毓蘭：他有病！絕不會處死刑 - 社會 長榮女大生遭擄殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒 - 社會 彰化桶屍白骨 死者父：早有預感兒子已不在 - 社會 哪來的時間？殺害女大生梁育誌關臉書 網搜出去年巴哈22字PO文 - 社會 冷血！性侵殺害長榮女大生 兇嫌看守所內竟「吃好睡好」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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