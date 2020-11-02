強烈東北風擋不住 小貨車瞬間自撞電線桿

強勢東北季風到臨，卻釀成車禍！通霄鎮白東里台1線124.5K處，2日下午2時零8分發生一名黃姓男子駕駛小貨車，疑因海邊東北季風強勁，造成車輛失控撞到路旁電線桿，小貨車車頭當場全毀，黃某一度受困駕駛座上，經消防分隊人員趕往以破壞剪破壞方向盤後，將黃某救出送往通霄光田醫院救治，幸只有手、腳受傷，並無生命危險。

通霄鎮台1線124．5K處，2日下午發生因東北季風強勁造成小貨車失控自撞電線桿，車頭全毀。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

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