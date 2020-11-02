立法委員邱議瑩在立法院則指稱有萊克多巴胺的美豬進口，不要吃就好了！台中市議員黃健豪2日在市議會質詢衛生局長曾梓展說，哪有這麼笨的人，台中市可以做得到不要吃萊豬嗎？衛生局長曾梓展回應最好的方式，就是不要進口。

黃健豪表示，立法院是民意最高殿堂，邱委員不想幫多數民眾說話，反而「嘴邱」說民眾不想吃，就不要吃，但最好的方式應該就是民眾不想吃，就不要進口才對。務實的來說，看起來民進黨政府明年就是會開放含有萊克多巴胺瘦肉精的美豬進口，市府衛生局無法阻止中央政府要進口，還是只能做好檢驗把關工作。

衛生局長曾梓展回應，他們會積極查驗，增加檢驗人力和設備，不只是防守，而是把攻擊當成最好的防守，會聯合經發局、教育局及農業局，先做好溯源工作，配合稽查工作，對於許多人擔心的校園食安也會做好把關工作。

黃健豪說，除市府的查驗外，參照過去經驗提供檢舉獎金鼓勵吹哨者也是很重要的一環，在蔡英文政府下令台中市自治條例無效之前，要求市府還是要嚴格執行台中市的豬肉零檢出瘦肉精的規定。

黃健豪表示，基於邱委員說民眾不想吃就不要吃的立場，台中市先前早已訂出食安自治條例，其中包含豬肉製品的瘦肉精含量要零檢出，這就表示台中市民不想吃、不要吃瘦肉精美豬的立場，目前也沒有任何一位台中市議員「腦子壞掉」提案要修改此條例，呼籲邱議瑩委員在立法院也一起幫助台中市守住這條自治條例，台中市民的腦子沒有壞掉，開放的人、幫忙護航的人腦子才壞掉。

(中時 )