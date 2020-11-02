在財新/Markit聯合發布中國十月製造業PMI強勁表現下，港股揮別上周五暴跌，周一開高走高。然而美國大選不確定因素仍存在，市場亦關注螞蟻金服上市進展。

周一香港恆生指數收漲352.59點或+1.46%，為24460.01點。國企股(H股)漲176.32點或+1.81%，為9936.56點。大盤今日成交金額為1161.9億港元。汽車股上漲5.67%，為領漲最多板塊，銀行股亦有不凡表現上漲2.10%。

騰訊不意外成為今日成交第一大個股。第二大落在吉利汽車，今日收漲13.6%，報18.08港元，為全日表現最好藍籌股。比亞迪收漲12.7%。其他如長城和廣汽皆上漲。工信部公布新能源汽車免徵相關稅款名單，比亞迪和吉利汽車皆入選。

另據報導指出，股神巴菲特自2008年持有比亞迪以來，從未減持，巴菲特首次持股時為18港元，目前比亞迪已漲為約173港元。

銀行股上漲，郵儲、農業、招商、工商銀行皆上漲逾4%。諮詢公司指出，銀行板塊相較於其他板塊仍屬低檔，銀行基本面今年內仍會下行，但築底已形成。

阿里巴巴漲1.56%。螞蟻金服戰略配售，獲配金額最大為浙江天貓技術7.3億股，次為全國社保基金理事會，獲配一億股。

(時報資訊)