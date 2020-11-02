劍湖山世界為響應台灣咖啡節，祭出門票優惠等活動，民眾只要在11月入園，就可享有成人票價折200優惠，入園再送古坑咖啡免費喝。（劍湖山世界提供／周書聖雲林傳真）

民眾於劍湖山咖啡茶葉博覽館「酷咖啡」購買雲林良品咖費系列伴手禮，可享8折優惠。（劍湖山世界提供／周書聖雲林傳真）

雲林縣政府將於11月21至29日於古坑舉辦「2020台灣咖啡節」活動，劍湖山世界為響應台灣咖啡節，祭出門票優惠等活動，民眾只要在11月入園，就可享有成人票價折200優惠，入園再送古坑咖啡免費喝，購買雲林良品咖啡系列伴手禮，還可享8折優惠。

雲林縣府舉辦一系列活動推銷古坑咖啡，先是22日登場的雲林咖啡馬拉松，將在古坑綠色隧道周邊辦理，民眾只要報名參加，就可獲得咖啡沖泡包一盒，得名除了獎金還送咖啡樹盆栽；首屆無人機戶外障礙賽也將於22日劍湖山東方展覽館舉行。

劍湖山世界再加碼響應，祭出多重優惠吸引觀光人潮。劍湖山世界總經理王瑞堂表示，在園區及渡假飯店內8間指定店家喝咖啡，第2杯可享有0元優惠；劍湖山咖啡茶葉博覽館「酷咖啡」購買雲林良品咖費系列伴手禮，全面8折。

雲林咖啡馬拉松選手於活動期間入住劍湖山渡假飯店，可享有免費接送，一般民眾也可以優惠房價單人房3800元、雙人房4500元入住，更多優惠資訊請洽劍湖山世界官網。

(中時 )