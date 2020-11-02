來自苗栗的一名29歲陳姓男子，平時在桃園工作，因緣際會認識從事買賣靈塔的46歲女業務，雖然兩人相差將近20 歲，但女業務保養得相當好，讓男子對她產生興趣，想不到兩人「曖昧」一段時間後，男子反遭女業務指控性侵。

這名美魔女業務，控訴陳男在今天2、3月時，假裝要幫自己介紹客戶，多次相約在中壢的賓館、女業務住家還有摩鐵等，其中3次遭陳男性侵成功，針對指控，陳男反駁「兩人確實互有好感」。

陳男表示，認識女業務後，認為可以培養感情，認識期間的確有約出來見面，與女業務也有親吻的行為，但從來沒有發生關係，更不可能性侵對方；對此，女業務供詞卻相當反覆，今年8、9月複訊時，反改口說雙方見面3次，但只有被陳男性侵1次，「這1次」因為自己奮力反抗，所以陳男沒有性侵得逞。

法官審理此案時，認為女業務供詞前後不一樣，同時質疑女業務販售靈骨塔，應該知道要約在公開場合見面，並非相約在賓館、住家等相對隱密的地方，加上無法提供積極證據，認定陳男犯行，因此偵結不起訴處分。

(中時新聞網)