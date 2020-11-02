男子阿全（化名）到萬華區隨機挑上一名流鶯，談妥以1500元代價進行性交易，豈料進房後，阿全竟拿出空氣槍做出拉滑套動作，並指著流鶯的臉要她交出錢來，流鶯為求保命只好將身上僅有的1千元交出。事後阿全還向友人抱怨，買辣椒水就花600元，加上搭捷運、買檳榔的錢，頂多只賺300元。台北地院一審重判阿全7年6月有期徒刑，上訴二審駁回，維持原判，仍可上訴。

根據判決書，阿全被控於2019年5月間某日，穿黑衣、黑褲、黑鞋，戴黑帽、黑口罩並提著黑色公事包，到台北市萬華區西昌街尋找下手目標。他見一名流鶯單獨一人，主動詢問性交易價碼，流鶯表示全套1500元，兩人談妥後進入套房交易。

豈料一進房門，阿全便掏出空氣槍、拉開滑套對著流鶯的臉威脅：「大家都是混一口飯吃，把錢交出來」，流鶯只好拿出身上僅有的1000元求饒。拿到錢後，阿全還拿出辣椒水噴灑流鶯的頭、頸部才離開。

隔天阿全在新北市土城與人發生衝突，遭當地警方以攜有槍械逮捕，因搜出辣椒水，萬華分局員警確認他是搶劫流鶯的嫌犯。

法官審理發現，阿全曾向友人炫耀自己的空氣槍「打出去別人以為是真槍」，行搶後抱怨扣掉買辣椒水的600元和買檳榔、坐捷運的錢，「只剩下300元」，認定阿全有加重強盜犯意。

法官認為阿全故意挑選社會經濟地位較困苦的人犯案，在客觀上顯無任何情堪憫恕或特別之處；且攜帶兇器強盜等暴力犯罪，對個人生命、財產及社會危害既深且廣，認上訴為無理由，應予駁回。全案仍可上訴。

(中時新聞網)