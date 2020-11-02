華新科將宣布收購案 市場猜測標的為旗下子公司 17:092020/11/02 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為華新科董事長焦佑衡。圖／本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 MLCC二哥華新科（2492）將在2日宣布股權收購案，並在下午六點於證交所三樓說明該收購案。 截至目前為止，台股尚未有公司宣布停牌，華新科本身也未宣布停牌，市場猜測華新科可能收購旗下子公司股權。 華新科2020年以來已經拿下佳邦經營權，收購日本双信電子股權，以及台灣閎暉電子股權，2020年6月開始，將天線廠佳邦納入營收。 (工商 ) #閎暉 #佳邦 #華新科 #收購 #收購案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華映背信案 高檢駁回再議 林郭文艷3人不起訴確定 09:012020/11/02 社會 五大企業投資逾400億 搶灘新莊副都心 15:012020/11/02 財經 國際票券統籌主辦 力麗集團日月潭力麗溫泉酒店聯貸案 15:402020/11/02 財經 《半導體》外資齊聲看讚 日月光投控登近3月高點 11:082020/11/02 財經 豪砸400億買地蓋總部 5大企業要落腳這裡 13:292020/11/02 房市新訊 《觀光股》晶華Q3獲利反彈1.3倍 將籌設北投晶泉丰旅 16:312020/11/02 財經 高端攜手越南NIHE攻新冠疫苗 拚2021年上市 15:502020/11/02 生活 冷鏈包裝藏病毒 陸多地驗出陽性 04:102020/11/02 話題觀察 《電腦設備》研華Q3獲利優預期 中長期前景續看佳 12:332020/11/02 財經 陸IC設計業 進入思索調整階段 04:102020/11/02 產業財經 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 川普拚連任不只為美國 竟有260億鉅債未來4年到期 - 財經 華為最艱難時刻 任正非曝要找這種「兵力」才能打贏 - 要聞 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 生技股王爭霸 本周掀牌 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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