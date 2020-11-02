MLCC二哥華新科（2492）將在2日宣布股權收購案，並在下午六點於證交所三樓說明該收購案。

截至目前為止，台股尚未有公司宣布停牌，華新科本身也未宣布停牌，市場猜測華新科可能收購旗下子公司股權。

華新科2020年以來已經拿下佳邦經營權，收購日本双信電子股權，以及台灣閎暉電子股權，2020年6月開始，將天線廠佳邦納入營收。

(工商 )