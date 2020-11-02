隨著國內對再生能源、回收再利用的重視，先前主要以廢棄物管理與焚化廠經營業務為主的崑鼎（6803），近幾年在綠電及水處理回收業務逐年增加下，今年前三季的稅後淨利6.6億元，年增2.14％，EPS9.84元；崑鼎預期，未來5年，手中的太陽能光電、水處理及廢棄物回收再利用業務量及營占將逐年增加，也是營運成長動能。

崑鼎累計今年1-9月合併營收41.86億元，年成長4.57％。

根據崑鼎統計，今年1-8月，手中焚化廠的發電量約8.9億度、太陽能光電發電約5千萬度；污水處理量約620萬噸；廢異丙醇（W-IPA）再利用回收約6千噸的廢溶劑。

在國內各縣市對焚化廠的新建工程減少下，崑鼎近幾年已積極朝太陽能發電、水處理回收再利用，甚至交通站場及軌道機電維修等市場進攻。

崑鼎指出，未來5年，在廢棄物管理與焚化領域，預計有13座大型都市焚化廠合約到期，將釋出約750億的投資、營運商機。其次，再生能源領域中的太陽光電，再生能源為全球趨勢，國內已制定，2025年前達成25GW太陽能裝置量與再生能源發電占總電力20％為目標，綠電業務成長可期。

除此之外，國內回收再利用領域中的水處理，中央及地方目前規劃7座污水處理廠、1座海淡廠新建計劃共48萬噸CMD；崑鼎指出，將與集團合作，爭取興建後之操作維護。

至於其他領域，崑鼎表示，交通場站與軌道的維護潛在商機大；其中，捷運新線近5年將有台中捷運綠線、信義東延線、桃園機場延伸線、三鶯線、萬大線等動態測試及後續主線及機廠設備維護工作機會。另外，5年內，國內航空站將有5億元以上之空橋、橋氣及橋電之商機，公司也將與既有合作設備供應商共同爭取。

(工商 )