近期在YouTube界迅速竄紅的YouTuber見習網美小吳，影片以有趣、星座分析廣受大家喜愛；自稱「新店唐綺陽」的他，YouTube頻道已累積80萬的訂閱數，小吳親民、自然的作風，深受許多年輕人喜愛；累積高人氣的他，更是百萬油土伯潛力股。

。近期小吳更新了一支影片，是他與團隊帶著愛犬南瓜一同出遊的內容。影片主題原本只是單純想藉由帶天龍狗南瓜去寵物友善餐廳為由，順便去台中的旅遊，只是沒想到這次又被眼尖的網友抓到錯誤示範的違規事件。

由於小吳一行人是租車南下，依照租車公司於合約中的規定，是不允許承租人帶寵物上車，違者將有罰款的產生；網友也在熱門論壇上發文說，也許很多人不曉得，租賃車是不能帶寵物上車的。

而小吳在知道自己似乎違反規定後，也立刻將影片下架並發文道歉文表示自己並不曉得租賃車不能帶寵物上車，以為只要還車時，將車內清潔乾淨即可，更表示自己日後會再加注意規範內容。

不過也不少友認為小吳已不是初犯，莫非是因為自己違規事件已在應壇上發酵才出面道歉？！只是透過小吳這次的違規事件，也讓許多租車的民眾知道，原來租賃車依照規定，是不能帶寵物上車的。

(中時新聞網)