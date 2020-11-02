小綠人會說話了！新北紅綠燈提醒行人過馬路別當低頭族

「各位大人，過馬路請不要看手機，謝謝！」新北市交通局首創「會說話的小綠人」有聲號誌，商請2位警察廣播電台主播，以及1位小朋友錄製三聲道的提醒語音，提醒行人過馬路別當低頭族，上周率先在板橋區縣民大道和府中路口啟用，別出心裁的創意讓不少路過行人會心一笑。

交通局交通安全科科長林昭賢表示，配合交通部推動「路口安全大執法」，新北市透過影片、圖文、文宣品等，宣導「汽機車行經路口應暫停，讓行人先行」、「汽機車路口慢、看、停」、「行人請依規定走行人穿越道」等安全行車觀念，警察局也加強取締違規，包括汽機車未停讓行人、闖紅燈、紅燈右轉等。

交通局指出，在加強宣導與強力執法下，今年9月路口交通事故肇事件數，較8月減少91件，死亡人數也較8月減少1人，受傷人數減少119人，傷亡人數明顯下降。

「小綠人不僅可調節音量、還可調整播放時段！」交通局交通管制科長陳建成介紹，「會說話的小綠人」上周率先在板橋區縣民大道與府中路口啟用，為避免影響鄰近住戶安寧，還特別設計可調整音量和播放時段，未來也會搭配其他宣導內容，讓紅綠燈的「小綠人」來介紹新北政策，更加多樣化。

(中時 )