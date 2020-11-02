受到「天鵝」、「閃電」颱風外環氣流和東北季風影響，台東沿海2日出現長浪。（蔡旻妤攝）

受到「天鵝」、「閃電」颱風外環氣流和東北季風影響，台東沿海2日出現長浪，預估3、4日浪高將達3到5公尺，由台東行駛至綠島、蘭嶼的客輪，明後兩天全部停航，2日將近千名遊客疏運回本島。

因受颱風外環氣流和東北季風南下影響，台東海域這兩週風浪都不小，中央氣象也發布長浪訊息，船公司表示，預計3日浪高將達3到5公尺，基於安全考量，綠島和蘭嶼3、4日的船班都全面取消，2日則是台東到綠島共3班客輪，疏運近千人回到本島。

行駛台東到綠島的客輪，2日上午滿載300多位遊客和鄉民回到台東富岡漁港，滿滿人潮把碼頭都擠滿，遊客說，風浪雖然比平常大些，但是大都按照既定行程回到台灣，只有少部份的人擔心被「關島」，就提早一些時間回來。

富岡漁港裡頭大部份小型漁船都己經進港躲避，漁民說海象不佳、風浪又大，乾脆休息順便整理船俱。

海巡署東部分署第一三岸巡隊呼籲，民眾出海作業或於岸際周邊活動時，應多加注意海象及氣候狀況，並留意自身安全，如於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118服務專線。

(中時 )