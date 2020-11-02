新北市勞工局2日公布今年第5波違反《勞基法》、《職安法》、《性別工作平等法》、《勞工退休金條例》雇主名單，其中股票上市公司耀華電子，不僅未依法給付員工加班工資，還有員工連續上班12小時沒放假，遭依違反《勞基法》重罰51萬元；勞工局呼籲，違規事業單位若為上市或上櫃公司，將加重裁罰金額20％。

新北市公布第5波違法雇主名單，共282家業者遭罰，其中「未給付加班費」情形最嚴重，共77家；其次為「未逐日記載勞工出勤、退勤時間」，共50家；再來是「要求勞工超時工作」，共41家；還有1家公司拒絕給員工請生理假，同樣遭到開罰。

勞工局表示，其中燿華電子因受疫情衝擊，不僅未依規定給付員工加班費，只開放換取補休時數，甚至還有勞工連續出勤12天，公司都未給予例假休息，遭勞工局重罰51萬元。

此外，曾爆發「桿弟」勞資爭議的新淡水高爾夫球場，有員工時薪僅140元，低於法定工資規定的158元，且公司也沒給員工例休、國定假日未給付加倍工資等，再次遭勞工局依違反《勞基法》開罰42萬元。

新北市勞工局長陳瑞嘉指出，《勞基法》罰鍰金額已提高至100萬元，違規事業單位若為上市、上櫃公司者，將加重裁罰金額20％。呼籲雇主遵守法令規定，違規名單皆已匯入「新北勞動雲」網站查詢。

(中時 )