美國總統大選將屆，中共軍機頻繁擾台，外界擔心兩岸可能發生戰爭？對此，前總統陳水扁直言，我們的力量再怎麼強「會強過對岸嗎？」但中國大陸會贏卻不一定會打，因為「美中台沒有一方敢開第一槍」。

陳水扁與資深媒體人趙少康，上周六上演世紀大和解，Yahoo TV今天在《鄉民來衝康》節目中還原當天兩人的談話內容。

對於兩岸是否可能打起來？陳水扁認為，美中台沒有一方敢開第一槍，「沒有人開第一槍，就不會打起來」。

趙少康追問，理論上是這樣，但會不會有什麼誤判或擦槍走火？扁回應，所謂的誤判就像是美中之前曾發生過撞機，但「又怎麼樣？會打起來嗎？也不會吧，到時候還是有很多的解釋。」

趙少康詢問以我們國防力量，兩岸若打起來能打贏嗎？陳水扁表示，沒錯，我們自己的力量再怎麼強，會強過對岸嗎？這是客觀的事實，但不是中國大陸有力量贏過台灣就會打台灣，就像北朝鮮一樣，美國要幹掉北朝鮮的金正恩很容易，但美國有無這個必要把它消滅掉？這是一樣的道理

他強調，「會贏不一定會打」，何況兩岸還有美國的因素，今天如果中國大陸要打台灣，那不是對台灣宣戰，而是對美國宣戰，變成是一個國際大戰、世界的大戰，這些大家都是要盤算的，包括有利、不利、後遺症等等，看有沒有必要？「所以我認為，或許難免有意外，但基本上美中台三方關係雖然有點緊張，但應該是不會打，因為沒有必要」。

至於有人建議恢復徵兵制，陳水扁也認為，不是人多就會打贏，戰爭不是靠人數多寡決定戰爭輸贏，他也詳述從徵兵制走向募兵制的歷程表示，他當總統時徵兵與募兵人數約為六比四，當時有人建議實施全募兵制，他最後是尊重軍方的專業。

他說，當時軍方研究認為台灣沒有實施全募兵的條件，而是研究推動替代役，因此之後擴大實施替代役，並將役期縮短，徵兵與募兵也逐年調整為四比六，他卸任前役期改為一年，但不能再短否則無可用之兵。

陳水扁表示，他沒想到在馬上台後軍方願意接受馬的政治決定，走向全募兵，蔡英文已無法走回頭路，現在軍方的問題不是武器不精良而是無可用之兵。

他舉例，蔡上任不久，總統府後門曾發生憲兵被砍，該憲兵也有持槍但受訓才五個月，「這不是開玩笑嗎？守總統府最精良的憲兵只受訓五個月」，訓練不足就是實施全募兵制的結果，這是他比較擔心的。美國也反對台灣實施全募兵制，就算現在加強後備動員的效果也有限，「買那麼多武器，結果無可用之兵，真的很擔心。」

(中時 )