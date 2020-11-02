避免暗夜小巷隱藏危機，長治鄉公所號召民間響應認養路燈，打造用路人安全回家的路。（林和生攝）

馬籍女大生遭擄殺，讓外界開始注意偏鄉路燈妥善情形，屏東長治鄉近日以自有財源不足，加上沒有鄰近鄉鎮砂石回饋金挹注，鄉長古佳川突發奇想，以「幫夜歸人點1盞光明燈」為名義，號召民眾與企業認助路燈，共同維護用路人生活安全。

古佳川指出，長治鄉境內約有5000多盞路燈，每年鄉公所公部門加上路燈電費就要300餘萬，對於相對貧窮的鄉鎮來講是一筆沉重負擔；幾年前突發奇想，仿造廟宇點光明燈的想法，盼有心民眾認助，省下來的錢就能作為維護及修繕路燈經費。

每盞燈500元，也算為眾人點1盞愛心燈，更像在為自己祈求平安，因此路燈認養活動一推出，便獲得民眾認同，今年更加碼送出水果月曆，希望有更多人響應。

古佳川說，去年共有2839盞路燈被認養，今年提升至3277盞，希望明年能更踴躍；由於民眾都認為，路燈除了提供夜間照明，讓用路人可以安全行駛外，在偏鄉小路上處處充滿光亮的地方，也能有效降低犯罪率。

有在地企業一口氣便捐出10萬元、認養200盞燈，業者以公司員工多是在地居民為由，也有不少是住在鄰近鄉鎮，每個人上下班必經之路都有多盞路燈，希望夜歸人能有條安全回家的路。

古佳川感動的說，其實每盞燈每年500元並不會造成家戶負擔，且公所在民眾捐款後都會回覆節稅單據與感謝狀，期盼讓這愛心持續點亮鄉里。

(中時 )