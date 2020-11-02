LG電子公布第3季財報，單季合併營收達16.92兆韓圜（約142.4億美元），年增7.8％，營業利益達9,590億韓圜（約8億714萬美元），年增22.7％，雙雙創下公司62年以來最優異的第3季表現，主要受惠於家電與家庭娛樂產品強勁成長。

其中，生活家電暨空氣解決方案事業部第3季營收達6.16兆韓圜（51.8億美元），年成長15.5％，該事業部也創下有史以來最高單季營收，主要受惠於洗衣機和Styler蒸氣電子衣櫥等具備蒸氣功能的產品需求增加。事業部同時創下第3季最高的營業利益，達6,715億韓圜（5.652億美元），年成長56.6％。事業部營業利第4季將有望保持成長動能，透過進一步優化成本以提升獲利表現。

家庭娛樂事業部第3季營收達3.67兆韓圜（30.9億美元），年成長14.3％，主要由北美和歐洲成熟市場對於OLED及大尺寸電視等頂級產品的需求復甦所帶動。儘管LCD面板價格上漲，但戰略行銷投資增加，因此帶動第3季營業利益年成長13.2％，達3,266億韓圜（2.7488億美元）。事業部將增加頂級電視產品比重及增加線上銷售，以延續亮眼表現。

行動通訊事業部第3季營收達1.52兆韓圜（12.8億美元），與去年近乎持平，較季成長16.5％，與去年同期相比，單季營業損失下降至1,484億韓圜（1.249億美元），主要受惠於產能大幅提升、ODM增加有效節省成本，以及大眾機種需求熱絡。事業部將加強大眾機種在北美與拉丁美洲的布局，同時持續增進營運效率。

LG汽車零組件解決方案事業部第3季營收達1.66兆韓圜（13.9億美元），年成長23.5％；在北美和歐洲主要OEM恢復生產及成本管理策略奏效的帶動下，營業損失較前一季大幅減少至662億韓圜（5,570億美元）。

LG企業解決方案事業部第3季營收1.48兆韓圜（12.5億美元），季成長13.4％，年衰退1.9％。營業利益達770億韓圜（6,480萬美元），年衰退31.1％，較上季衰退22％。為提高最後一季B2B業務表現，LG電子將更積極掌握非面對面銷售商機、提高產品競爭力並加強線上行銷活動。

(時報資訊)