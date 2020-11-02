由於美國政府祭出禁令擴大制裁，令華為面臨生死存亡的威脅。華為創辦人兼CEO任正非日前在研發應屆生招聘座談會上表示，2021至2022年是求生存、謀發展戰略攻關最艱難的兩年，並指出無論是求生存，還是謀發展，人才最關鍵，要有足夠水平的兵力才能集中優勢兵力打贏「殲滅戰」，因此計畫華為明年的應屆生招聘人數至少擴大到8000人。

華為內部論壇「心聲社區」日前發布華為創辦人任正非在研發應屆生招聘座談會上的談話摘要。任正非指出，2021至2022年是求生存、謀發展戰略攻關最艱難的兩年，在公司聚焦的業務領域，作戰需強大的隊伍，要有足夠水平的兵力才能集中優勢兵力打贏「殲滅戰 」 ，因此，要敢於吸收國內、外人才，不拘一格招攬人才。

他分析，無論是求生存，還是謀發展，人才最關鍵。2021-2022年是我們重要的戰略攻關年，戰略重心要壓到前端，不僅保持正常的研發預算，還會額外增加數十億美元的攻關經費投入。從戰略格局來看，我們要有一股「新流」進來，讓我們血管流著青春澎湃的血，所以明年的應屆生招聘人數至少擴大到8000人，而進來的一定是優秀的人。

針對應屆生面試問題，任正非認為，人才是最關鍵的，面試是最重要的。面試是發現被面試人的優點，沿著他的優點去深入了解他，讓被面試人能用二十分鐘說自己，就是把自己的水平像論文一樣闡述一遍，然後針對他的優點提問，切忌跑偏來考察他、嚇唬他。

他說，只要看到國內、國外有合適的人才，先吸引進來，不受編制的限制；並多與業界大咖、優秀學校校長、世界大賽主席等溝通交流，擴大優秀人才的挖掘來源；同時關注海外博士和軟件人才的引進，善於發現有洞察能力的年輕人。

此外，有些在國外沒有技術突破，也不是頂尖的人，但對所屬領域有著很深的理解力，對我們來說，也是我們需要的人才，可以拿著「手術刀」來參加我們「殺豬」的戰鬥。

至於如何識別出真正的人才，任正非強調，面試至關重要。我們要重視面試官的選拔和面試過程，通過三年時間把面試達到先進水平。

(中時新聞網)