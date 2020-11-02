◎7坪房住20人？北市清查幽靈人口

大家庭也太多！北市民政局統計，北市同一個門牌的住址中，設籍8名人口以上共4萬1162戶，3年來清查4000件，發現356戶並沒有實際居住，其中就有1戶7、8坪的家，設籍達20人，令議員直呼離譜。民政局指出，大多因學區、節稅、選舉或社會福利而設籍，屢勸不聽將罰3000元，有人檢舉則罰9000元。

◎秋冬進補小心 巿售菇蕈乾貨4成5農藥或重金屬超標

菇蕈類富含多種人體必需的胺基酸、礦物質及維生素等，其乾燥後濃郁的香氣深受消費者喜愛，消基會今(2)日公布「市售菇蕈類乾貨農藥殘留和重金屬含量超標」結果，本次採樣檢測市售25件菇蕈乾貨樣品中，有2件農藥殘留不合規定，以及9件重金屬含量超標，不合格率近4成5，呼籲行政院設立「食安緊急處理平台」顧食安。

◎勞動基金9月再次轉虧 收益率僅0.05％

勞動基金運用局今(2)日公布9月勞動基金運用情形，9月收益小賺22.4億，然而收益率僅有0.05％，相較於8月收益數771.4億、收益率1.81％，是自7月正收益後再次轉盈為虧，虧損金額達749億。

◎台權會批數位身分證內政部一問三不知 內政部：已向法院說明

台權會提告數位身分證有資安風險，並在台北高等行政法院開庭時說內政部一問三不知。內政部表示，該指控與事實嚴重不符，對於法官所詢新式身分證記載事項、相片規格、國民身分證晶片資料清單等事項，內政部均一一加以說明。

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(中時新聞網)