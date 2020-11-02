竟有如此笨賊！偷貨車卻忘記放手剎車，在北市萬華貴陽街馬路上開到煞車皮冒煙，熱心民眾見狀報案，消防員、警察到場後，53歲許姓男慌張逃跑露出異狀，經查才發現，許是一名竊賊，不是開車的司機，當場被逮回警局依竊盜罪法辦。

警消10月30日獲報，北市貴陽街有一輛小貨車邊開邊冒煙，可能是機械故障，警消立刻找到該車並攔下小貨車，發現原來是貨車手煞車沒有放下開了數公里，煞車皮高溫冒煙，駕駛沒有開貨車的經驗。

警方到場後，許竟然棄車逃跑，車上還裝著慢滿的雞蛋，員警立刻上前追趕，在路口將人攔下，他支吾其詞，說自己不是員工，經雞蛋行老闆通知司機，才知道許剛剛趁司機卸貨不注意，直接跳上駕駛座，將停在康定路的貨車開走，司機走出來才發現車子消失，還來不及報案。

許辯稱為了搬家才會偷貨車，但警方不排除是為了變賣雞蛋引發貪念，但還沒有開去市場，就因駕駛技術不熟練導致行跡敗露，警方依竊盜罪送辦。

(中時 )