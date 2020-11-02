前國美館館長林志明爆發「館長夫人干政」爭議，文化部啟動政風調查。文化部長李永得今天表示，初步調查結果，尚未發現不法，但在畫家楊三郎畫作委託廠商修復等情事有行政瑕疵。此外，林館長夫人對美術館部分事物的確有直接介入，這是不當管理行為，請前館長本身檢討，但尚不至於構成違法。

國美館前館長林志明的夫人彭女士被指控，主導館內兒童美術教育領航中心的家具採購案，選購總價百餘萬元進口高級沙發，引發「館長夫人干政」爭議。文化部啟動政風調查，部長李永得2日參加國美館新任館長交接儀式後，接受媒體採訪時回應此事。

李永得說，相關單位比較重視的是「有沒有違法？」，經初步調查，尚未發現有相關不法，在有瑕疵部分包括畫家楊三郎畫作委託廠商修復一事，在採購上沒有問題，但是行政處理上有瑕疵，前館長自己要做檢討。

李永得表示，外界指控彭女士主導採購百萬元沙發萬元，但調查發現，並沒發現直接或間皆干預的事證，但是她的確對美術館的事物有直接介入，這是不當的管理行為，雖尚不至於構成違法，但請前館長本身要檢討。

(中時 )