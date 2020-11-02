大陸國務院辦公廳2日印發「新能源汽車產業發展規劃（2021～2035年）的通知」，該通知指出，大陸將實施新能源汽車基礎技術提升工程，突破車用晶片、車用操作系統、新型電子電氣架構、高效高密度驅動電機系統等關鍵技術和產品，到了2025年，新能源汽車新車銷售量將達到新車總銷售量的20％左右。

此外，大陸政府支持基礎元器件、關鍵生產裝備、高端試驗儀器、開發工具、高性能自動檢測設備等基礎共性技術研發創新。

大陸將加快充換電基礎設施建設，科學佈局充換電基礎設施，加強與城鄉建設規劃、電網規劃及物業管理、城市停車等的統籌協調，積極推廣智慧有序慢充為主、應急快充為輔的居民區充電服務模式，加快形成適度超前、快充為主、慢充為輔的高速公路和城鄉公共充電網絡，鼓勵展開換電模式應用，加強智慧有序充電、大功率充電、無線充電等新型充電技術研發，提高充電便利性和產品可靠性。

(工商 )