「眼鏡俠」樂團去年成軍推出首支單曲〈Play蝦米Game〉，睽違一年再發新歌〈讓我來〉，MV其中一大亮點，昔日玉女偶像林葉亭為「眼鏡俠」復出，甚至與愛子邱以太飆淚共演，將母子首度同框獻給了「眼鏡俠」樂團，勾起青春「回憶殺」，讓MV增色不少。久未露面的林葉亭保養得宜，與剛滿20歲兒子同框宛如姐弟，邱以太曾參與電影《下半場》演出，目前就讀美國波莫納加州州立理工大學，因疫情在學校建議下返台遠端授課，也因此有機會與母親一同出演MV。

「眼鏡俠」樂團是動靜樂團的兄弟團，阿滾同時身兼動靜和眼鏡俠的團長並任吉他手，他跟主唱阿古深受英國搖滾樂團「綠洲」合唱團（Oasis）的影響，有著兄弟情誼的兩人，也希望能組成一個屬於自己的搖滾樂團，因此找到貝斯手偉傑（趙偉傑）、鼓手阿凱（楊凱淋）一同組成「眼鏡俠」；每個成員都是圈內天王天后御用的製作人、音樂總監、編曲和樂手等，在業界都是中流砥柱，本身擔任周興哲音樂總監和田馥甄演唱會樂隊總監的阿滾說：「我們本來就是玩band出身，對音樂還有理想，就是不想太安逸，所以再度『入坑』。」

〈讓我來〉由知名壽險公司邀請眼鏡俠，為全台高中棒球賽所量身訂做的歌曲，MV亦由棒球賽為出發，設計成「金門農工」對上「安格高中」，由「葉警官」率領「安格高中棒球隊」前往金門，於決賽出戰具有主場優勢的「金門農工」；林葉亭與兒子在MV中即飾演母子，兒子邱以太為「金門農工」主將「邱景翔」，和母親林葉亭有不少感人對手戲；林葉亭在MV中深為主將兒子的成績著急，決賽迫在眉睫，母子的關係也降至冰點，一次爭吵後奪門而出的邱以太，夜歸看到桌上擱著他最愛吃的麵，頓時感動，發現母親雖然責難，卻是愛他的，而林葉亭悄然出現場邊為兒子應援，更是MV中最感人的一大哭點。

林葉亭與愛子邱以太為眼鏡俠拍新歌MV。（眼鏡俠提供）

林葉亭與愛子邱以太為眼鏡俠拍新歌MV。（眼鏡俠提供）

(中時 )