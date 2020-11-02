美國2020總統大選進入倒數階段，多數民調機構的最新調查結果指出，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）領先於尋求連任的川普（Donald Trump），而在這次大選中有數個搖擺州將左右選舉勝負，賓州就是其中之一。桃園市議員王浩宇在臉書上PO出一份賓州的最新民調指出，川普在該州翻盤了。

王浩宇1日晚間在臉書上PO出一份佛羅里達州提早投票的最新統計結果，該統計顯示，民主黨支持者得投票率佔目前已投票選民的39.5%，而共和黨支持者則佔38.1%，兩者僅相差1.4個百分點。王浩宇還認為，川普已經拿下佛羅里達。

王浩宇2日凌晨又在臉書上發布一則賓州的最新民調，該份民調顯示，川普在賓州以50%的支持度，贏過拜登的49%，並表示，「剛最新的民調，川普連賓州都贏了」。

網友們也留言回應，「太亂了，等結果出來再看看」、「以往作假的民調總是要調整一下」、「這網站今天不是調整很多搖擺州了，有時候想是民調，還是民調，發音自己想」、「敢不敢說川普輸了你退出政壇」、「美國沒有選前不能公佈名調的規定嗎」、「等11月3日的民調好嗎？那才是最準的民調」。

剛剛最新的民調，川普連賓州都贏了😆￼￼ 由王浩宇發佈於 2020年11月1日 星期日

(中時新聞網)