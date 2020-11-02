南投縣草屯鎮蘇姓民眾10月31日到日月潭踏青，路過水社壩附近時，發現路旁草叢有閃亮的異物，走近一看竟是「鑽戒」；蘇男拾金不昧將戒指送到派出所，原來鑽戒是一位葉姓準新娘半個月前遺失的，葉女11月1日致電給答謝蘇男，更打算近期當面再次感謝他的愛心。

葉姓準新娘10月17日到日月潭出遊，和未婚夫一起跳躍拍攝照片時，上衣口袋價值10多萬元的求婚鑽戒，竟連同另外兩枚戒指飛出、掉在水社壩草地；兩人發現後重回現場卻怎麼也找不到，趕請警方協尋，但10多天過去音訊全無，準新人原以為沒希望了，11月1日竟接到草屯警分局通知找到戒指，驚喜萬分！

葉姓準新娘1.1克拉的婚戒，在草屯鎮民蘇男和草屯警方的努力下失而復得。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

蘇姓新娘表示，當時和未婚夫歡快拍照，動作劇烈下戒指飛出，回看照片也拍下3枚戒指從口袋掉出的瞬間，其中最紀念性的1.1克拉婚戒遍尋不著，最後只能報警。

家住草屯的蘇男10月31日和家人到日月潭散步，因當晚天色昏黑，一家人用手電筒探路，竟發現草地上有閃亮的異物，拾起發現是鑽戒，因31日返家時間太晚，因此11月1日送到草屯警分局、警方並請中正派出所協助，很快通知葉女找到婚戒。

葉女和未婚夫都非常感謝蘇男的愛心，還有積極追蹤的草屯警分局和中正派出所；兩人已打電話給蘇男致謝，並再度感謝南投警方聯絡協尋。

(中時 )