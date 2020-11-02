台北市弘茂素食商行販售的巴西蘑菇，鎘及農藥檢驗都不合格。(新北市法制局提供)

台北市迪化街漢誠堂販售的巴西蘑菇，鎘含量超標7.5倍。(新北市法制局提供)

新北市土城大潤發販售的巴西蘑菇，鎘含量超標6.5倍。(新北市法制局提供)

財團法人中華民國消費者文教基金會 (消基會)、新北市法制局今會同公布檢測市售的菇蕈乾貨商品結果，抽檢大賣場、雜糧行等共25件樣品，有9件重金屬含量超標、2件農藥殘留不符規定，總計4成農藥或重金屬超標，其中巴西蘑菇不合格率高達75％，最驚人的甚至有鎘含量超標高達7.5倍，另有1件巴西蘑茹重金屬、農藥同時不符規定。此外，有7件標示不合格。

消基會董事長黃怡騰提醒，菇蕈類有美味、高纖低熱量的特性，又含有豐富多醣體可提升免疫力，是許多民眾吃補聖品，尤其深受素食民眾喜愛。不過民眾選購、食用時要慎選，以免「吃補」變「吃毒」。

黃怡騰指出，自8月間在雙北市的量販店、雜糧行、傳統市場、蔘藥行、食品行及網路等地購買13件乾香菇、12件巴西蘑菇，共計25件樣品，其中12件包裝食品、13件散裝樣品。而12件包裝樣品中有9件標示產地為台灣，其餘各有1件產地標示中國、巴西及韓國。

檢驗重金屬、農藥的結果顯示，13件乾香菇的重金屬都符合規定，僅土城區「穀勝雜糧行」1件台灣產製的商品，驗出有不得檢出的農藥「陶斯松」，其餘12件農藥均合格。

特別的是，巴西蘑菇抽檢12件，但重金屬鉛、鎘超標就有9件，不合格率高達75％。其中北市信揚商行的散裝樣品鉛、鎘同時超標；北市弘茂素食商行、北市南門中繼市場大連食品行及土城大潤發、北市迪化街漢誠堂、的巴西蘑菇，鎘含量都嚴重超標，分別達5.5至7.5倍，其中弘茂素食商行產地來自巴西的巴西蘑菇除了鎘含量超標，還檢出不得檢出的農藥「加保扶」。

新北市消保官溫婉如表示，依據《食品中污染物質及毒素衛生標準》，乾香菇和巴西蘑菇都為「菇蕈類」，鉛、鎘限量分別為3毫克／公斤、2毫克／公斤，抽驗結果巴西蘑菇不合格很高。因鉛、鎘等重金屬未能排出體外，將會累積於器官及骨骼，造成各種病變；遭禁用的農藥，則可能導致胎兒腦部缺陷等問題。日前已要求販售業者說明，相關商品都下架，另已由新北市衛生局通知各縣市主管機關查辦轄內的不合格商品供應商。

黃怡騰表示，此一檢測計畫，發現許多商品的上游是跨縣市業者，須跨縣查察，呼籲行政院之下應設「食安緊急處理平台」，可跨縣市、部門有效率處理問題食品，保障消費者食安。

他也表示，目前國內生產的乾香菇業者已建立「產銷履歷」，消費者選購時看清標示，選購較安心的產品。此外，不少消費者食用菇類時，最好倒掉浸泡水，以降低攝取農藥的風險。

(中時 )