時序漸入冬，來台過冬的黑面琵鷺逐漸增加，鳥友估計目前數量已經超過去年觀測到的總量，七股頂山還發現編號Y34的黑琵幼鳥。（黃永豐提供／莊曜聰台南傳真）

2年前在台南土城魚塭感染肉毒桿菌的黑面琵鷺，當年經過12天搶救後恢復健康，並繫上T81腳環野放，但去年並未發現牠的身影，鳥友黃永豐日前到安南區廢棄魚塭拍攝黑面琵鷺，竟意外發現T81現蹤，看起來相當健康，黃永豐也在七股頂山拍攝到繫有Y34腳環、韓國野放用來觀測候鳥趨向的黑琵幼鳥，根據鳥友估計，今年黑琵來台高峰期提早到來，且數量粗估已超過去年數字。

以往每到黑面琵鷺準備北返之前，總是會有零星意外事件傳出，2018年初在台南四草、土城、七股、高雄茄萣等地，曾發生多起黑面琵鷺體弱軟腳、受傷的事件，經鳥友、南市府農業局巡查員發現後送醫救治，除了繫有韓國腳環的黑琵因雙翅骨折傷重死亡外，其餘5隻康復後先後野放，去年則有4死2傷，2隻後來均順利野放。

鳥友黃永豐在上月29日前往安南土城、七股頂山等黑琵棲息地查訪鳥況，記錄黑琵影像，在安南土城的一處魚塭，遠遠看見有隻黑琵腳上似乎戴有腳環，把鏡頭拉近一看，果然是寫著「T81」的腳環，睽違近2年又重回舊地，黃永豐趕緊按下快門，還拍下牠單腳站立的可愛模樣。

他也在七股頂山發現掛有「Y34」的黑琵幼鳥，混在一群覓食的同類中，是韓國用來觀測候鳥動態所繫放的，目前頂山溼地賞鳥亭周邊已經觀測到近300隻的黑琵，連11月中旬後才會有黑琵現蹤的學甲溼地，也已經有約20隻，各主要棲息地明顯增加，南市粗估已經超過去年觀測總量1837隻，高鋒期足足提早了10天。

(中時 )