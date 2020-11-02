美國總統大選將於3日登場，川普與拜登陣營卯足全力，在最後階段進行衝刺，然而，選戰也已進入白熱化階段，此次大選的提前投票人數更創下歷史新高，究竟誰能入主白宮，引發全球關注。對此，立法委員鄭麗文在政論節目中說出，「美國商界的人都已經認定川普會落選了」。

鄭麗文在政論節目《TVBS戰情室》中斷言，「川普已經輸到脫褲子，可能會是美國史上輸最慘總統之一」，她也說，這些都不重要，因為經濟是一個很大原因，「現在美國重要商界CEO還有重要商學院都出來公開聲明，意思就是說你(川普)不要賴著不走，我們不支持你這樣做」。

鄭麗文進一步說，換句話說，商界的人都已經認定川普會落選了，而且要川普落選就認輸，包袱打包好趕快滾出白宮，不要在那邊亂了，否則還要等1月份之後，美國經濟跟疫情才可能重新回到正軌。

鄭麗文直言，「覺得美國這次真的很慘，然後美國很慘也會影響全世界，真的不要再這樣子，看了實在是看不下去...」。

(中時新聞網)