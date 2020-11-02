大同歷經經營權變天，大同（2371）今舉行臨時董事會，東森電視董事長林文淵順利擔任大同新董座，也是大同成立百年來，首位市場派董事長。林文淵表示，大同的戰爭已經過去了，大同過去為總經理制，未來也會延襲，所以，不會是「林文淵說了算」，未來總經理向董事長報告，董事長主持董事會。林文淵也強調，大同不會隨便賣資產，希望透過土地開發，創造股東最大利益。

林文淵表示，我的專長就很會找很強的總經理，未來大同的總經理不是台電也不是中鋼出身，一定是學有專精。

至於大同何時會發放股利？林文淵承諾，會儘快，但要進來之後再說，盡可能發放現金股利給股東。大同19年沒發放股利了，現在不能說何時，但一定儘快。

林文淵表示，今天臨時董事會開過後，就是正式交接了，前董事長林郭文艷會有一個辦公室，這也是禮遇的項目之一。

針對王光祥是否有意願出任副董事長？王光祥表示，大同公司章程若有副董職務，個人願意，希望有更多時間投入，有機會為大同更好，發揮長處。

林文淵則表示，王光祥董事長若有意願出任大同副董，非常歡迎，能有高個子的人幫忙，當然是好的。經營大同需要團隊，我自己一個人是沒辦法的。

林文淵也以過去在台苯的經驗，個人以2個月的時間到銀行簡報，請銀行支持，最後銀行的利率由4%以上降至正常的水準。至於芙蓉大樓，大同新經營團隊並不主張將其出售，以對大同最有利的方向去推動。王光祥也補充，土地是資產，不能用賣的，透過開發後，取得長期租賃利益。

林文淵指出，華映和綠能是大同投資最辛苦的部分，華映仍在走法律程序，大同新的經營團隊會概括承受。

(時報資訊)