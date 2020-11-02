《國際金融》數據輸入問題 歐股無法開盤 17:392020/11/02 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於「數據輸入產生問題」，歐股指數營運商Qontigo表示，泛歐600指數和泛歐50指數在周一無法顯示開盤價格，無法開盤。 由德國股市交易所擁有的Qontigo表示，「我們的輸入數據和指數計算受到輸入數據問題而產生影響」。 Qontigo發言人並未進一步給予細節。 在上個月，歐洲主要股市亦出現當機動亂，從阿姆斯特丹、都柏林、巴黎等股市都受影響。 今年日本股市也曾出現硬體發生問體。駭客曾攻擊紐西蘭股市，德國交易所管理的Xetra電子交易平台也曾有軟體故障問題。 (時報資訊) #數據 #輸入 #指數 #Qontigo #歐股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國大選前投資氣氛觀望 台股早盤小漲 09:202020/11/02 財經 《金融》美總統大選在即 善用指數權證賺機會財 10:172020/11/02 財經 美國大選各套劇本 1結局台股至少被殺到年底起不來 12:242020/11/02 財經 《興櫃股》IC設計添新兵 陞達上櫃前競價拍賣鳴槍 12:332020/11/02 財經 《國際金融》美國大選＋新冠惡化 美元維持上漲 12:502020/11/02 財經 專家：台股11月先下後上 半年線到萬三間震盪 04:102020/11/02 證券．權證 《金融》上周外資大吐新興亞股32億美元 台灣、南韓最傷 16:142020/11/02 財經 日盛投顧看本周指數區間12,200-12,800點 09:202020/11/02 財經 《台北股市》權值三王帶隊 開高挺進12600關 10:332020/11/02 財經 股匯都漲 新台幣終連三貶 16:492020/11/02 財經 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 華為最艱難時刻 任正非曝要找這種「兵力」才能打贏 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 生技股王爭霸 本周掀牌 - 財經要聞 - 工商時報 美大選倒數！亞股收高氣勢接棒 道瓊期指漲近500點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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