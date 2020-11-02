由於「數據輸入產生問題」，歐股指數營運商Qontigo表示，泛歐600指數和泛歐50指數在周一無法顯示開盤價格，無法開盤。

由德國股市交易所擁有的Qontigo表示，「我們的輸入數據和指數計算受到輸入數據問題而產生影響」。

Qontigo發言人並未進一步給予細節。

在上個月，歐洲主要股市亦出現當機動亂，從阿姆斯特丹、都柏林、巴黎等股市都受影響。

今年日本股市也曾出現硬體發生問體。駭客曾攻擊紐西蘭股市，德國交易所管理的Xetra電子交易平台也曾有軟體故障問題。

(時報資訊)