行政院長蘇貞昌今（2）日出席「109年度政府資料開放頒獎典禮」時表示，現代政府的效率與權威建立於與民眾的互通，政府在共享時代開放資源，歡迎民間參與指教，並注入更多資源、與政府成為一體，使政府更有效率，讓台灣更美更好。

蘇貞昌指出，全球已有超過4600萬人確診新冠肺炎、120萬人死亡，美國單日超過10萬人確診，歐洲有些國家封城，相較台灣一切正常，要感謝政府機關獲得民間支持，同時妥善運用開放數據，在數位時代統合相關資料，才能達到各方面的效率。

蘇貞昌表示，政府負責做決策，決策正確與否需仰賴資訊管理透明。而政府說到做到，人民才能信任政府、支持合作，事情才能順利完成。台灣是民主國家，卻能做到更好的防疫效果，證明民主防疫的成功。

蘇貞昌強調，現在的「民」與過去不同，政府觀念、作法均須改變。以前是政府統管一切、非常威權，「民可使由之，不可使知之」，但現代政府的效率與權威是建立於與民眾互通，彼此像家人般了解，是共享時代的來臨。

蘇貞昌表示，共享就是政府不敢壟斷資訊，並歡迎民間參與指教，使政府更有效率，如同政府應用程式介面（API）串接民間鍵盤高手，才有方便有效的口罩地圖APP，機關與機關、中央與地方彼此合作，政府和團隊成為一體，使資料流通應用時代來臨。

蘇貞昌指出，政府單位間在開放的同時也要串接，既然新科技能無限串連，政府相關資料應在符合相關條件下，採取單一窗口、單一程序及單一政府思維，觀念、要求及規範應改變，政府間也要改善方法以提高效率，並非僅課責人民。

同時，蘇貞昌也指出，政府機關要注意改變帶來的衝擊變化，如事先規畫因應網路瞬間流量負載過重狀況、或數位身分識別證（New eID）先以小規模試行等。所以現代政府與人民應更密切，資訊更透明共享，同時更謙卑。

(時報資訊)