裕日車(2227)10月發表的新車款NISSAN ALL NEW SENTRA上市熱銷創佳績，自10月上市至今，受到廣大消費者好評及肯定，首月訂單銷售突破3,000台，公司趁勢出擊，宣布兩大優惠展延。

NISSAN ALL NEW SENTRA訴求擁有嶄新野性外型、豪華房車質感內裝、標配NIM智行科技主動安全配，及同級最佳17.7KM/L油耗表現等特點，首月銷售訂單突破3,000台。

裕隆日產汽車嚴格控管出車品質，雖零件供應受疫情影響，上市首月交車掛牌仍突破1,000台；裕隆日產努力因應消費者需求調整產能結構，以因應訂單。

隨著上市創佳績，裕日車展延入主兩大優惠至11月16日止，即日起消費者至全台展示中心試乘，再送限量專屬ALL NEW SENTRA合金模型車。

裕隆日產表示，展延「帥先入主」兩大優惠。即日起至11月16日止，購買尊爵版加價10,000元即升級尊爵智駕版，優惠價值26,000元；於活動期限內入主任一車規，再加贈「瑞典頂級Electrolux伊萊克斯無線吸塵器(PQ91-3BW)」，價值24,900元。

(時報資訊)