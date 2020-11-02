雙11購物盛典本周正式開跑，各大電商祭出多項優惠，其中，網家(8044)旗下PChome商店街，今年推出雙11最強的加購「加」年華系列活動，主打最低11元即可加購，搶攻市場商機。創業家(8477)旗下生活市集展開歡慶品牌升級後的首次雙11大檔「1111狂歡購物節」，今年以「全民大富翁、人人有獎」為主題，將送出總價值破億元的優惠、狂撒價值上千萬折價券。台灣樂天市場今年帶領超過6500個台日電商品牌與歐美國際品牌，祭出整點下殺5折、千萬優惠券、21％刷卡高額回饋等。

PChome商店街營運長黃淑琳表示，今年PChome商店街以加價購免集點為主軸，集結12萬店資源，更讓店家單店享有獨立促購的機會，集邀全台中小企業集結資源、借力使力，一起擴大行銷宣傳效益。同時推出一連串優惠，像是與日本知名品牌「HARIO」聯手，祭出11月整月尊榮加價購，單筆滿499元，消費者免集點、免登記，最低32折就可帶走日本HARIO全系列咖啡及生活器具：另外，推出購狂優惠「加」年華，全平台限量3C知名品牌、MIT優質商品、居家熱銷夯品、有機蔬菜箱等，最低1折加購價等。

生活市集指出，進入「1111狂歡購物節」主波段，以主會場+5大人氣品類分館方便消費者挑選，周周推出人氣品牌商品、日日推出一日限定價熱銷商品下殺2.5折起供消費者搶購；針對APP用戶，即日起每日午間12點推出限時特賣-天天搶蘋果」活動，另外，包括人氣遊戲「整點瘋搶集集點」等，生活市集盼透過「多重點數大方送」、「多元異業超值好禮」、及「多項大獎消費抽」三大活動主軸，為消費者精選物有所值的優質商品，推升雙11整體營運績效。

今年樂天市場配合經濟部數位轉型零售業，成功吸引許多品牌企業加入，創下店家數成長2成的佳績，也讓今年的雙11活動增添更多品牌，其中不乏知名品牌旗艦店是首次參與線上雙11活動，包含日立官方旗艦店、夏普官方旗艦店、神腦官方旗艦店、生活工場、廣三SOGO、New Balance旗艦店、台酒官方旗艦店、聯華食品、大成食品等。除了各品牌祭出雙十一折扣，樂天市場全站加碼推出千萬優惠券、刷卡滿額最高21％回饋與會員購物抽大獎等活動，要讓品牌於年終業績衝刺。

Yahoo奇摩購物中心暖慶活動首日業績及訂單年成長近3成，其中手機、電腦、運動三大品類買氣最佳，幾乎每半小時就賣出1台機車、保健品訂單量翻倍漲，表現最為亮眼。Yahoo奇摩購物中心今年雙11啟動會員升級計畫，推出Yahoo聯名卡與無卡分期2.0，促動Yahoo聯名卡辦卡數日增3倍。而即日起至11月8日推出《11.11暖身慶》，不僅狂灑上億紅包、祭35％超高回饋，更天天輪番推出不同主題日等優惠。

(時報資訊)