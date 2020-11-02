台中市一對夫妻日前駕駛轎車行經市區時，遇到一名違規穿越馬路的男子，為了提醒按了兩聲喇叭，該男子以為遭到挑釁，竟然就在路中停下，開始對夫妻叫囂，同夥的朋友還直接拿重物敲碎擋風玻璃，接著一群人都紛紛湧上前包圍車子怒嚇，嚇得駕駛稱連3天睡不好覺。

駕駛的子女將行車監視器po上臉書爆料公社二社，他的父母開車到一半，突然路上有名路人站在路中間，朝車子走過來，該路人臉色凶狠，看到車子開過來，先是大力搥打引擎蓋，接著怒嚇要求下車並不斷叫囂，而路人的朋友從路邊衝出，朝轎車的擋風玻璃敲打，他的媽媽不斷緩和爸爸憤怒的情緒，一直到回家後才報警。

男子遭按喇叭心生憤怒，朝駕駛怒吼，友人甚至敲破汽車玻璃。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社二社）

原po表示，那群叫囂鬧事的人已經嚇到他的爸媽了，不要求道歉，但至少需要賠償修繕窗戶的費用；他還說起初報案時沒有拿到報案三聯單，警方態度也讓他覺得不積極處理，但事後員警有向他解釋因為當天比較晚了，做完初步調查後有在聯絡他完成報案筆錄。

據警方調查，鬧事的那群人之前在工地工作認識，平時用臉書聯絡相約聚餐，因為喝醉意識不清，仗著自己是行人，不只違規穿越馬路，還囂張擋車鬧事。

(中時新聞網)