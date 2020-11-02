台北市長柯文哲力推廣無紙化政策，教育局9月起全面推廣學雜費電子支付，家長可透過手機繳費，以配發的帳號登入校務行政系統，完成親子關係綁定。但議員陳政忠2日質疑，綁定率僅56％，隔代教養家庭中的阿公阿嬤不會操作，且恐會個資外洩，市府淪為金光黨騙個資。教育局回應，也可用原本紙本繳費，個資不會外洩。

陳政忠表示，很多家庭是隔代教養，阿公阿嬤不會操作綁定，或是沒有信用卡，無法配合校園無現金政策；另外要如何確保個人資料不會外流？目前家長最反對的是將信用卡及手機號碼輸入於帳號中，一旦流出，後果恐不堪設想。

「當心淪為金光黨！」陳政忠指出，綁定親子帳號誘因不足，手續麻煩，綁定的前端作業系統，到底做得怎麼樣，根本不曉得，市府卻強推「繳費」，本末倒置，只顧收錢，不知家長心聲；且一般在校繳費，或透過便利商店非常方便，卻要大費周章綁「悠遊付」，恐有圖利之嫌。

教育局主祕陳素慧回應，北市國小、國中、高中職共232所，其中53所校已完成親子帳號綁定，國小綁定率達69％、國中43％、高中職40％，因國小家長較年輕，對電子支付較熟悉、願意，所以比例較高。

陳素慧說，並無強迫要用電子支付，只是不想讓學校出納人員，拿一堆現金跑銀行，要用紙本繳費也是可，所以隔代教養的家庭還是可用臨櫃、超商繳費，或用信用卡、ATM、網路銀行、全國繳費網等。

陳素慧強調，親子帳號都在教育局的機房，家長要用信用卡繳費是會連到其他繳費管道，並不會知道家長的信用卡資訊，只知是有否繳費；另也不是只有悠遊付，嗶嗶繳、街口支付、橘子支付、歐付寶、台北富邦銀行、ezPay簡單付、firDay 57、停車大聲公、車麻吉、亞太電信都可使用。

(中時 )