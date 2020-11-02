總統蔡英文2日接見世界華人工商婦女企管協會訪問團。（圖／總統府提供）

針對蘇蔡之間的關係，前總統陳水扁透露，蘇貞昌之前當行政院長期間，曾兩度赴總統府要求他換掉時任副閣揆的蔡英文，理由是「真歹鬥陣」，蔡也曾赴官邸，告訴扁若任用游錫堃當行政院長，她就要離開內閣。「她就是跟人家不一樣，所以她今天能夠做到總統。」

資深媒體人趙少康上周六南下與前總統陳水扁上演世紀大和解，Yahoo TV今天在《鄉民來衝康》節目中還原當天兩人的談話內容。

陳水扁透露，他執政時，蘇貞昌在行政院長任內曾兩度到總統府建議他把時任副閣揆的蔡英文換掉，並表示蔡「真歹鬥陣」，理由他未細問，但他沒有答應。

2004年扁連任後，蔡英文還曾到官邸詢問扁要由誰做行政院長？扁說由游錫堃續任，因為總統投票也是對當時內閣的信任。但蔡英文告訴扁，若游繼續做行政院長，自己就要離開政府，「沒有一個部長，內閣閣員敢到官邸去問總統，要用誰做院長的。只有蔡總統，她就是跟人家不一樣，所以她今天能夠做到總統。」

陳水扁也否認蔡英文是經由前總統李登輝推薦的傳言，他說，李推薦的人只有兩個，一是黃昆輝，一是黃正雄，亦即當時的總統府正副祕書長，李希望幫他們找有薪水的工作，所以扁最後讓他們分別擔任有給職的資政和國策顧問，「其他的沒有一個跟李有關」。

會用蔡英文，陳水扁表示，那是他腦海臨時去想到有這個人，「我相信她選舉也沒投我的票，一定是跟著李登輝去走的」，他與蔡相識是在1999年的暑假，扁被提名為總統候選人之後，要有一系列的學習之旅。

他說，其中有一堂課講WTO，蔡英文比較有研究，經過當時民進黨中國事務部主任顏萬進推薦，蔡來給扁上兩個小時的課，之後就沒連絡，後來扁當選後，想到要有四分之一女性閣員，但女性人才不容易找，特別是兩岸議題他非常重視，希望能找女性又對兩岸事務有一定的涉獵又有專業研究，「她是不二人選」。

陳水扁表示，他一念之間想到她，蔡也一做就是四年，離開政府後，因為蔡過去是台美國安高層對話五人小組帶頭成員之一，與美國打交道很有經驗，扁原本想讓蔡做駐美代表，但蔡講說她媽媽年紀已大，她不想離開台灣，之後扁才請蔡做不分區立委。

由於民進黨規定被提名不分區立委必須加入民進黨，蔡英文也因此加入民進黨，他說，「我是介紹人」，但蔡做一年沒有什麼表現，所以扁之後才請蔡當行政院副院長，「後來蘇貞昌用得不好想要換，我不同意，因為我是為國舉才」。

至於2024由誰主政？扁說，沒有萬年的執政黨，也沒有永遠的在野黨，台灣政局變化非常快，以前8年、4年一變，現在則是2年一變，接下來2022、2024是否再次變動都很難講。

趙少康追問，副總統賴清德、蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲誰機會最大？陳水扁也認為，應該不出這幾位，但人人都有機會，卻沒有一個人有把握，如果國民黨能夠打破窠臼，也不能小看。

(中時 )