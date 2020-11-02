去年8月31日在灣仔反送中示威過程中被捕的7名港人，日前被警方以「參與暴動」罪名提起訴訟，香港區域法院經審理後裁定全部罪名不成立。法官在裁決時表示，控方未能在毫無合理疑點下舉證，警方也不應將穿著黑色衫的人隨意視為參與暴動。法官宣讀判辭時現場響起掌聲，被告多人激動落淚。

據《明報》報導，去年8月31日灣仔衝突中8人被控暴動罪，其中一名社工陳虹秀因證據不成立獲當庭釋放，餘下7人於1日由區域法院法官沈小民裁定全部罪名不成立。法官判辭指出，不能排除當日有人希望見證「難得的歷史時刻」，亦不應將穿黑衣的人隨意視為參與暴動或非法集結，因有可能冤枉無辜；由於控方未能證明被告在被捕前的作為，所有被告獲當庭釋放。

報導說，開庭前眾被告與親友互相安慰，有被告與10多名親友圍圈祈禱時落淚。法官宣判後，多人鼓歡呼，眾被告隨即走出犯人欄與親友和律師們相擁而泣。律政司已向陳虹秀提出上訴，有其他被告表示對律政司上訴感到憂慮。

報導說，7名被告年齡介乎18至26歲，原被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶參與暴動。其中一人因另涉持有伸縮警棍及疑似汽油彈，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。但由於警長的證供與片段不符，加上控方沒有獨立證據顯示汽油彈和伸縮棍的來源，罪名亦不成立。

港警起訴去年反送中示威被捕人士時，以「參與暴動」罪名最多，本次7人無罪獲釋是類似案件中人數最多的一起，因此法官的判決也被認為是港警起訴反送中案件的重大挫敗。

港媒報導指出，去年6月反送中運動以來，已至少有1萬多名港人因參與抗議活動而被拘捕，其中已有2千多人遭起訴，近700人被控暴動罪。依香港法例，非法集結的最高刑罰是判監5年，而暴動罪的最高刑罰則是入獄10年。

(中時新聞網)