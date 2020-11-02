罷免高市議員陳致中二階達標，2日送出2.9萬份連署書至高市選委會。（柯宗緯攝）

罷中總部發言人郭倫豪（左）與罷捷總部發言人徐尚賢2日現身高市選委會，送交罷免高市議員陳致中2.9萬份連署書。（柯宗緯攝）

罷免高市議員陳致中總部2日二階達標，送出2.9萬份連署書至高市選委會。（柯宗緯攝）

罷免高市議員陳致中第2階段連署，2日正式送件到高市選委會。罷中總部發言人郭倫豪指出，總計送出2.9萬件，比門檻多出一點，但因編碼出狀況，延遲至傍晚5時20分順利送件，目標挺進第3階段投票。陳致中則回應「尊重不同意見」。

陳致中選區前鎮、小港，人口約28萬人，2階需要10％連署，約2.8萬人同意。昨罷中送件找來罷捷團隊壯大聲勢，但只有幾家平面媒體到場，缺少電子媒體關注、社群操作、政黨介入等奧援，對比當時罷韓盛況，場面顯得冷清。

郭倫豪表示，由於編碼出狀況，原打算昨下午3時送件，延遲至5時，但已送出2.9萬件，並保留近3000件可供補件用。「我們已經很努力做篩選，但不知道選委會怎麼判定？」像簽名太大、或超出格子、字跡潦草、用藍筆等已篩除，盼支持者能持續送件。

傳出罷中總部欲借地方掛看板，但民眾擔心遭算帳而拒絕。郭倫豪坦言，不光只是看板，像是人家拿連署單要幫忙發也會手抖，或是有一些具備公開身分的人也不敢發，怕引起反彈，這就是目前普遍所受到的壓力。

假設罷中2階通過後，第3階段同意罷免要超過25％，至少得握有7萬多票。郭倫豪強調，罷免走理性路線，不光是國民黨、民進黨、韓粉等，誰都可以加入，前鎮及小港民眾必須思考，回歸到為什麼要罷免這個人？讓人民不滿而罷免，讓他有可能成為高雄市第1個進入第3階段罷免的議員。

罷捷總部發言人徐尚賢則透露，鳳山清捷隊預計20日送審罷免黃捷第2階段，目前有超過3.3萬份連署書，將上緊發條全力衝刺，而20日也會號召百人從罷捷總部遊行到市選委會。

(中時 )